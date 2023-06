Barrabrava, la nueva serie de Prime Video que muestra la otra cara del fútbol

Fue por el país del sur que ingresó este fenómeno al continente hace cuatro décadas, y pronto se expandió. Primero, como una rivalidad marcada entre los hinchas de los grandes equipos. Y después, como una lucha de poderes que iba más allá de la defensa de una camiseta. Una lucha donde caben la sangre, la muerte y todas las expresiones de violencia que no tienen otro fin que la búsqueda del dinero fácil.

En Argentina el fútbol es una religión. Y su mayor pecado parecen ser las barras bravas, un cáncer que, cómo no, ha hecho metástasis en otras latitudes de Suramérica, como Colombia, por ejemplo.

“Este es un fenómeno ciento por ciento argentino, único, que siempre me ha llamado la atención por su efervescencia y alto grado de organización. Pero, sobre todo, por la violencia ligada al fútbol. Y el fútbol, entonces, termina siendo un cráter de donde sale todo lo bueno y todo lo malo. Y la barra es la máxima expresión de eso”, argumenta Braceras, en rueda de prensa realizada en Buenos Aires el 15 de junio pasado, en el Club Parque, donde Diego Armando Maradona le pegaba a una pelota siendo un chico y más tarde se conoció con Claudia Villafañe, cuando ella andaba por los 14 años y él por los 16. Luego serían esposos.

“Siempre he sido muy crítico con todo lo que hago, pero esta serie, particularmente, me gusta mucho, entre otras cosas, por el nivel de actuación, que hace verdaderamente creíble este universo”, añade el director de Barrabrava ante la prensa de Argentina, Uruguay, Colombia, México, Chile y Venezuela, entre otros países invitados al lanzamiento de la producción de Prime Video.

En la producción participan, además, actores naturales de la barra Los Cimarrones, del Nacional de Uruguay, que le dan un valor significativo a la serie.

Gustavo Garzón, uno de los actores protagónicos (tío de César y Polaco en la serie), afirma que nadie más lejano al tema de la violencia de las barras bravas que él mismo. Cuenta que solo una vez fue a fútbol y que ese día hubo situaciones donde su vida corrió peligro, al punto que decidió nunca más volver a una cancha.

“En la serie logré descubrir que muchos de los miembros que integran las barras bravas son seres que carecen de afecto. El entorno los hace a ellos, pero cuando les ofreces otras cosas, son distintos, son un dulce de leche. Me hice muy amigo de dos de ellos, uno de los cuales fue alumno mío en la escuela de teatro, y me di cuenta de cuál es su verdadera realidad”, dice Garzón.

La serie es también protagonizada por Gastón Pauls (César), recordado por su papel en la película argentina Nueve Reinas, al lado del reconocido Ricardo Darín.

Pauls cuenta que es un orgullo para su carrera haber hecho parte de este proyecto bajo la dirección de Braceras, con quien se conoce y ha trabajado desde hace muchos años.

“Es muy satisfactorio poder reflejar a través de esta producción los secretos, las verdades y las mentiras de las barras bravas, y, sobre todo, hacerlo con un equipo como este, porque fuimos realmente un equipo, y eso ayudó para hacer creíble la serie”, afirma Pauls.

Amante del Boca Juniors y futbolista aficionado, Pauls resalta que las barras bravas son un fenómeno social que urge de cuidado, pero opina que “hay más violencia y corrupción en la política, donde encuentras personas que lanzan puños más peligrosos”.

Al explicar cómo logra meterse en la piel de un barrista, Pauls expone que, en su caso, acude al animal que lleva por dentro el actor, “y con esto me refiero a cuidar mi terreno, sacar lo que tengo, defender mi alimento, mi familia, y en eso cada uno sabe cómo comportarse para creer lo que hace y hacer que los otros lo crean”.

Gustavo Garzón, por su parte, añade que su experiencia personal la enriqueció con una panza. “Se preguntarán qué tiene que ver que me ponga una panza si no dejo de ser el mismo. Pues bueno, eso me hacía caminar distinto, ser otro, y para ser un líder de una barra brava necesitaba ser otro, alguien distinto a quien realmente soy”.

Uno de los aspectos que Garzón valora es que, aunque es una serie, la producción está muy cerca de la realidad. “Conozco en Buenos Aires dirigentes de fútbol que financian a las barras bravas, que les pagan un salario porque sí, hasta en épocas de pandemia lo hacían, cuando ni siquiera había fútbol en las canchas”.