Ben Affleck no dirigirá una película para DC de James Gunn, ni le interesa

Ahora, aunque parece que la reunión no arrojó nada ya que Affleck dice que su experiencia en las películas de Zack Snyder DC lo llevó a dejar de aparecer en ese tipo de películas.

Cuando se le preguntó directamente qué pasaría si DC le hiciera una oferta por algo, Affleck dijo: “No dirigiría algo para [James] Gunn DC. Absolutamente no. No tengo nada en contra de James Gunn. Buen tipo, seguro que va a hacer un gran trabajo. Simplemente no me gustaría entrar y dirigir en la forma en que lo están haciendo. No estoy interesado en eso”.

En otra parte de la entrevista, Affleck dice que “finalmente descubrió cómo interpretar” a Batman/Bruce Wayne en la próxima película “The Flash” y dice: “Lo clavé en The Flash. Durante los cinco minutos que estoy allí, es realmente genial. Mucho de eso es solo tono. Tienes que averiguar, ¿cuál es tu versión de la persona?”

Agrega que le gustó bastante “Batman v Superman: Dawn of Justice”, mientras que el corte de Zack Snyder de “Justice League” fue su “película de carrera mejor calificada”.

Sin embargo, la experiencia lo cambió: “Nunca he tenido uno que haya ido del nadir al pináculo. Retroactivamente, es un éxito. De repente me felicitaron por la bomba en la que estoy. Iba a dirigir a Batman, y [Justice League] me hizo decir: ‘Me voy. No quiero volver a hacer nada de esto nunca más. No soy el adecuado’”.

La entrevista completa está disponible en THR , mientras que la película “Air” se estrenará en todo el mundo en Amazon Prime el 5 de abril.