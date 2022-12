$!“Black Panther” y “All Quiet on the Western Front” ganan terreno en los Óscar

“Black Panther: Wakanda Forever”, la alemana “All Quiet on the Western Front” y “Avatar: The Way of Water” ganaron hoy posiciones en la carrera de los Óscar al despuntar en la lista de precandidatos.

La Academia de Hollywood publicó los aspirantes a las categorías de mejor documental, corto documental, película internacional, maquillaje, banda sonora, canción, película de animación, sonido, efectos visuales y “live action”.

“Black Panther: Wakanda Forever”, de Ryan Coogler, destacó en cinco categorías: mejor maquillaje, sonido, efectos especiales, banda sonora y mejor canción (“Lift Me Up”).

También se hizo con cinco prenominaciones la película alemana “All Quiet on the Western Front”, de Edward Berger, que aspira a mejor película internacional, maquillaje, sonido, efectos especiales y banda sonora.