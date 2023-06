$!Bryan Cranston, protagonista de “Breaking Bad”, anunció una “pausa” de la actuación en 2026

Más tiempo con su esposa

“He tenido un viaje tan increíble durante más de dos décadas, interpretando personajes en televisión, películas y en el escenario con los que solo podría haber soñado... hasta que realmente sucedió. No podría estar más agradecido por esas oportunidades. Dicho esto, siento que me estoy quedando sin nuevas ideas sobre cómo interpretar los personajes que me ofrecen. Por lo tanto, explorar una experiencia de vida más amplia me dará la oportunidad de reponer mi alma y prepararme para cualquier papel que se me presente de una manera más auténtica”, añadió.

También anunció que, durante ese tiempo que estará alejado de la industria se alejará de las redes sociales y se sumergirá en ”las novelas clásicas que siempre me prometí que leería pero no lo he hecho”.

Pero antes terminará una serie de contratos y compromisos previamente adquiridos. Cumplirá con la grabación de algunas películas “de las que estoy muy orgulloso”, terminará de producir varias series para televisión y además, volverá a Broadway.

Entre sus próximos estrenos está Asteroid City, de Wes Anderson, que se estrenará este viernes 16 de junio. Este año también lanzará Argylle, cinta dirigida por Matthew Vaughn.

Además, próximamente también aparecerá en Jackpot junto a Mila Kunis y Jennifer Garner y Everything’s Going to Be Great. Trabajos por los cuales no puede poner en pausa su trabajo unos años antes.

En una entrevista concedida recientemente a la revista GQ, Cranston señaló que su deseo en dos años es vivir con su esposa “en un pequeño pueblo” de Francia, “aprender el idioma, cocinar y cultivar un jardín”. “Quiero tener esa experiencia”, dijo.