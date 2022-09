Conozca las series más costosas de las plataformas digitales en 2022

Aunque no todas son nuevas, pues algunas de las más sobresalientes estrenan una nueva temporada, el gasto que hicieron para la realización de cada episodio deja ver la calidad de cada una de ellas, puesto que el vestuario, los efectos, el montaje, entre otros aspectos, demuestran el trabajo que las plataformas imprimieron en las producciones.

De acuerdo con Internet Movie Database (IMDb), son seis las series más esperadas por los fanáticos y que registraron los costos más altos de producción por cada episodio de las temporadas que se estrenaron (o van a estrenarse) que por lo general contienen entre ocho y 10 episodios.

Con un presupuesto de US$150 millones, la serie 'Obi-Wan Kenobi' estrenada en mayo en la plataforma Disney +, continúa la extensa historia del mundo de Star Wars y, a su vez, es catalogada como uno de los 'Tv Shows' más aclamados por los fans del universo de George Lucas. Cada episodio de la serie costó, aproximadamente, US$12 millones, según IMDb.

Por su parte, The Crown, la joya de la corona de Netflix, estrenará su quinta temporada durante el último trimestre del año en curso. Esta vez será la actriz británica, Imelda Staunton, recordada por su papel de Dolores Umbridge en la saga de Harry Potter, quien interpretará el papel de la Reina Isabel II. Además de continuar una historia que ha cautivado a miles de seguidores en el mundo, se espera que la serie alcance grandes números, como es habitual, pero esta vez debido al fallecimiento de la Reina.

Esta serie de Netflix contó con un presupuesto de al menos US$130 millones, según IMDb, y cada episodio tuvo un costo de US$13 millones, una de las producciones que más ha recibido apoyo económico por parte de la plataforma.

En este escenario de entretenimiento también aparece HBO con House of the Dragon, precuela de la mítica Game of Thrones. La serie, que hasta el momento tiene una temporada (que no ha terminado), y ya anunció la producción de una segunda, es protagonizada por Paddy Considine, Milly Alcock, Matt Smith, Emma D'Arcy y Olivia Cook.

Cada episodio de este 'spin off', que hasta el momento ha recibido críticas positivas y tiene un récord de espectadores en Estados Unidos, pues llegó a los 29 millones en el estreno de su quinto episodio, costó al rededor de US$20 millones.

Cabe recordar que su antecesora, Game of Thrones, inició con una producción de US$6 millones en la primera temporada, mientras que para la última, el gastó alcanzó US$15 millones, según Variety.

Al trasladarse a otro mundo de fantasía y ciencia ficción, las series de Marvel de la plataforma Disney +, también son unas de las producciones que prometen generar una gran fanaticada y que han realizado grandes inversiones. En este 2022 ya se estrenó Moon Knight, cuyo éxito ha sido rotundo, mientras que en junio fue Mrs. Marvel la serie que dominó la plataforma. Entre tanto, a finales de año se estrenará She-Hulk. Según publicó The Hollywood Reporter, todas las series de Marvel Studios tienen el mismo costo por episodios: US$25 millones.

Netflix, nuevamente, sorprendió con una de sus series franquicia. Stranger Thigs y su cuarta temporada fueron todo un éxito para la plataforma que se vio en problemas de suscripciones a inicios de este año. Sin embargo, esta serie protagonizada por Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard y Noah Schnapp, en su cuarta temporada, tuvo un costo de producción de más de US$275 millones, dejando un total de US$30 millones por capítulo.

Finalmente, para cerrar el ranking de las más costosas, The Lord of the Rings: The Rings of Power, de la plataforma Prime Video, es hasta el momento la serie más cara que se esté reproduciendo en todas las plataformas.

Protagonizada por Morfydd Clark, Robert Amarayo, Markella Kavenagh y Max Bladry, la serie tuvo un costo total de, aproximadamente, US$465 millones, debido principalmente a sus efectos especiales. Cada episodio tuvo un costo de producción de US$$58,12 millones.

Aunque aún faltan algunas temporadas por estrenar de algunas de estas y más series, a día de hoy estas marcan la agenda de las plataformas digitales y compiten por el primer lugar en el número de espectadores.