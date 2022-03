“Del otro lado”, la película de la reconciliación colombiana, llega a España

Beatriz Echeverry y su primo Julio Arango fueron durante veinte meses rehenes de Güérima, exguerrillero de las FARC y el protagonista de “Del otro Lado”, un documental que se estrena estos días en España y que pretende dar ejemplo de que la reconciliación entre víctimas y victimarios es posible en Colombia.

Iván y Alberto Guarnizo, hijos de Beatriz, se sientan con Güérima para explicar cómo rodar la película les llevó hoy a ser “amigos”.

“Era claro lo que estaba haciendo, era consciente de que eran un pareja de secuestrados y que yo pertenecía a una organización donde se daban órdenes y se cumplían, pero también que podía dar lo mejor de mí para que estuvieran lo mejor posible”, dice Güérima, que durante el tiempo que duró el secuestro no se desplazó “en ningún momento a más de cien metros” de ellos.

El exguerrillero recuerda que su relación con Beatriz “fue bonita. Los recibí, comenzamos a conocernos y comenzó ese cariño. No tenía idea de quién se trataba, a mí me dicen la misión suya es esta pero se me reflejaba a mi madre”, cuenta.