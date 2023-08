Día de Cine a $6.000, aquí todos lo que debe saber

Así las cosas, este beneficio podrá ser disfrutado en todas las salas del país. ¿Incluyendo “todos los formatos tambien (imax, megasala, salas platino, onix, dinamix 4D, 3D, 2D)?”, preguntó un internauta al trino del ejecutivo, ante lo cual él contestó: “Por supuesto”.

Es decir, que los asistentes podrán ver películas como: Barbie, Oppenheimer (las más taquilleras del momento que están en cartelera); Summit Fever; Gran Turismo; the Last Voyage of Demeter; How to save the inmortal; Les choses simples; Talk to me; Blue Beetle; Meg 2 The Trench; entre otras.

Dicho esto, las condiciones las estipula Cine Colombia en su página web: