$!El 2023: Marvel retoma la exitosa senda de su “universo” de series y películas

Con el final de 2022 Marvel Studios se despide de la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel y se adentra en la Fase 5, un viaje que dará la bienvenida a personajes nuevos y que será el último para alguno más veterano. Lo hará sumergiendo al público en una aventura que empieza en el reino cuántico con “Ant-Man y la Avispa: Quantumania”, nos llevará al espacio al ritmo de la buena música con “Guardianes de la Galaxia Vol. 3”, explicará más detalles del multiverso y mucho más.

Para estar al día con todo lo que nos encontraremos este año, vamos a repasar los 11 proyectos que tiene preparados Marvel Studios para 2023, y lo que supone cada película y serie para el futuro del UCM.