$!El actor Sam Neill, de la saga “Parque Jurásico”, anuncia que padece cáncer

El actor irlandés Sam Neill, conocido por su papel en la saga “Parque Jurásico”, entre otros trabajos, anunció que recibe tratamiento por un raro cáncer de sangre en una etapa avanzada.

En una entrevista con el diario The Guardian con motivo de la publicación, el próximo martes, de sus memorias “Did I Ever Tell You This?” (¿Alguna vez te dije esto?), el actor, de 75 años, señaló que le detectaron la enfermedad hace un año mientras estaba en la gira promocional de la película “Jurassic World: Dominion”.

“El asunto es, que estoy acabado. Posiblemente muriendo”, anuncia en el primer capítulo el actor -afincado en Nueva Zelanda- en el libro donde repasa su dilatada carreta, la vida como una estrella y su descanso en su granja del país oceánico, entre otros temas.

Neill recibió inicialmente quimioterapia, pero cuando empezó a fallar, se embarcó en un nuevo medicamento anticancerígeno que seguirá recibiendo mensualmente por el resto de su vida, aunque ahora asegura estar libre de cáncer.

“Me encontré sin nada que hacer (...) Y estoy acostumbrado a trabajar. Me encanta trabajar. Me encanta estar con la gente todos los días y disfrutar de la compañía y la amistad. Y de repente me vi privado de eso. Y pensé, ‘¿qué voy a hacer?’”, declaró Neill en la entrevista a la versión australiana de The Guardian publicada hoy.