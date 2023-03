El estadounidense “Chevalier”, de Stephen Williams; “Carmen”, del francés Benjamin Millepied, y el documental “Judy Blume Forever”, de los estadounidenses Davina Pardo y Leah Wolchok, son algunas de las producciones destacadas de la amplia programación.

En la categoría competitiva más importante, el Premio Knight Marimba, dotado con 25.000 dólares, concursan la española “As Bestas”, de Rodrigo Sorogoyen; la francesa “The Gravity”, de Cédric Ido; la estadounidense “How to Blow Up a Pipeline”, de Daniel Goldhaber, la iraní “Leila’s Brothers”, de Saeed Roustaee: la holandesa “Piece of My Heart”, de Dana Nechushtan.

También “Revoir Paris” (Francia), de Alice Winocour; “Riceboy Sleeps” (Canadá), de Anthony Shim; “Sanctuary” (EE.UU.), de Zachary Wigon; “Subtraction” (Irán/Francia), de Mani Haghighi; “Tori and Lokita” (Bélgica/Francia), de Jean-Pierre y Luc Dardenne, y “Valeria Is Getting Married” (Israel/Ucrania), de Michal Vinik.

Así mismo, las coproducciones “Vicenta B.”, del cubano Carlos Lechuga, y “The Happiest Man in the World”, de la macedonia Teona Strugar Mitevska.

Este año el Festival suma a sus muchas distinciones en varias categorías el Premio Goya Quick Bites Short Film, cortesía de la firma de alimentación Goya, que se otorgará al realizador (a) de un cortometraje de cualquier género seleccionado por el jurado que mejor muestre la intersección entre comidas y comunidad.