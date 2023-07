$!El último ‘Indiana Jones’ recauda 130 millones de dólares en el primer fin de semana en cine

“Indiana Jones and the Dial of Destiny”, la quinta y última aventura del arqueólogo al que da vida Harrison Ford, recaudó 130 millones de dólares en todo el mundo en su primer fin de semana de exhibición, informó hoy Disney.

La cifra que se eleva a los 152 millones desde el día de su estreno, el pasado 28 de junio, según datos de la web especializada Box Office Mojo.

La película fue número uno en países como Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido, Australia y Argentina.