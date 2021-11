'Encanto' arrasó en taquilla durante su estreno en Estados Unidos, ¿qué ha dicho la crítica?

La película, que está inspirada en Colombia, lideró la taquilla en las primeras horas de su estreno con $1.3 millones de dólares, seguida por la película House Of Gucci que obtuvo $1.3 y Resident Evil, Welcome to Raccoon City con $935 mil dólares.

Una vez finalizada la celebración de Acción de Gracias en EE.UU., día en el que se empezó a emitir la película en el país norteamericano, se conoció que 'Encanto' recaudó un total de $7.5 millones de dólares durante su jornada de estreno.

A pesar de la cifra, muchos calificaron el éxito de la película como moderado al compararla con otros estrenos de Disney como 'El viaje de Arlo', que recaudó $9.5 millones de dólares en su estreno, durante la misma semana del 2015.

Sin embargo, la industria cinematográfica pronostica que la película alcanzará los $38 millones de dólares durante los primeros cinco días de presentación en cines, teniendo en cuenta que este fin de semana es festivo en Estados Unidos.

'Encanto' cuenta hasta el momento con un 92 % de aceptación en Rotten Tomatoes, una plataforma especializada en reseñas de películas.

En total, se estima que la industria cinematográfica recaudará unos $140 millones de dólares durante los cinco días, lejos de los $258,5 millones conseguidos en 2019.

Puede leer: Video: Karol G sufre tremenda caída en pleno concierto en Miami

¿Qué dice la crítica?

Han sido varios los críticos de cine y periodistas que han dado su opinión sobre 'Encanto', tras su estreno en los cines norteamericanos.

Jenna Bush, periodista de entretenimiento, confesó que la película le pareció "simplemente encantadora" y resaltó que la musicalización del filme le gustó bastante.

“‘Encanto’ de Disney es simplemente encantadora. Está llena de mucha energía y diversión. No siempre soy una fanática de la música, pero la canción de Luisa ha estado en mi cabeza desde la proyección. Es la película familiar perfecta. Además, las lindas ratas animadas siempre son algo feliz para mí”, escribió en su cuenta de Twitter.

El actor Kevin Polowy elogió a Lin-Manuel Miranda, compositor encargado de crear la música de la película.

“‘Encanto’ es una película realmente buena con una música excelente. No me sorprenderá si es la que le consigue a Lin-Manuel Miranda ese EGOT (Emmy, Grammy, Óscar y Tony)”, afirmó Polowy en redes sociales.

Otro que se unió a los elogios para Miranda fue el crítico Scott Menzel. “‘Encanto’ es una fiesta visual y musical para los ojos y los oídos. Una celebración alegre y animada de la cultura y la familia colombianas. La música de Lin-Manuel sigue impresionando y es muy probable que sea reconocida como Mejor Canción Original. Me encantaron todos los personajes, especialmente Mirabel y Bruno”, escribió.

Por otra parte, la periodista Lyra Hale resaltó lo emotivo de la trama de la película.

‘Encanto’ me hizo llorar, reír y divertirme de principio a fin. ¡Es una película hermosa con un elenco increíble de personajes que no puedes evitar amar! Además, ¿pensabas que ahora te gustaba Luisa? ¡Espera a verla florecer de verdad! ¡La amarás!”, contó Hale.

Lea también: Giorgio Armani, condecorado como "Cavaliere" de Italia

La también The Distracted Tatiana también se dejó encantar por la película y la calificó como una de las mejores que se ha visto en el año.

“‘Encanto’ tal vez es una de las mejores películas que he visto en todo el año. Me conmovió genuinamente todo el tiempo y no pude evitar bailar en mi asiento. Desde actuaciones perfectas hasta magníficas animaciones y tramas que realmente impactan en casa, ¡esta película está destinada a ser un clásico!”, escribió en su cuenta de Twitter.