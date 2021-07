Un nuevo giro en el famoso universo de SAW llega este jueves 1º. de julio a los cines en Colombia. Espiral: el juego del miedo continúa, es un thriller retorcido donde una nueva ola de crímenes ejecutados bajo el ‘modus operandi’ de horribles trampas mortales, atribuido al extinto asesino Jigsaw, pone nuevamente a la ciudad en vilo.

Ahora, el detective Zeke Banks, interpretado por Chris Rock, tendrá que descubrir el misterio. La cinta cuenta con un gran reparto: Max Minghella, Marisol Nichols, Zoie Palme y la actuación especial del nominado al Óscar por su inolvidable papel en Pulp Fiction (1994), Samuel L. Jackson.

Darren Lynn Bousman, después de haber estado a la cabeza de 4 de las películas de Saw (Saw II en el 2005, la más aclamada por los fans; Saw III del 2006, la más taquillera de la franquicia y Saw IV en 2007), regresa con Espiral (2021). Bousman dirige este nuevo capítulo de la saga que, después de 17 años, surge revitalizado adentrándose un poco en el terreno de los asesinos seriales sin perder su esencia sangrienta. La tarea la ha hecho de la mano de Josh Stolberg y Pete Goldfinger, creadores de las sádicas trampas de Jigsaw (2017) y del propio productor ejecutivo y protagonista, Chris Rock, quien participó en el desarrollo del guion.

Espiral: el juego del miedo continúa será estrenada en Colombia a nivel nacional, y están confirmadas salas en Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chía, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pereira, Popayán, Soacha y Villavicencio, entre otras ciudades del país.