$!Este es el fascinante universo de Pandora en “Avatar: El Camino del Agua”

El clan Metkayna

El regreso de Quarich

El single a cargo de The Weeknd

Anunciado a través de un nuevo avance publicado recientemente, The Weeknd lanzará “Nothing is Lost (You Give Me Strength)” de la banda sonora original de la película (Hollywood Records) este jueves, 15 de diciembre.

Escrita por The Weeknd y producida por Swedish House Mafia junto con Simon Franglen, la canción habla del alcance épico, la acción y el drama emocionante de la película en sí. La banda sonora original de la película también contará con una partitura original del compositor ganador del premio Grammy, Simon Franglen.

La esperada secuela del cineasta Cameron Se estrena en los cines de Latinoamérica este jueves 15 de diciembre y tendrá un preestreno mañana, 14 de diciembre.