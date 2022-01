Este es el top diez de las series que darán de qué hablar en 2022 (y en dónde las puede ver)

3. 'The Afterparty' (Apple TV+)

Otro mundo de fantasía, en este caso el ‘spin off’ de Juego de Tronos, volverá a la pequeña pantalla para glosar las hazañas, desdichas y locuras de los Targaryen, cientos de años antes del nacimiento de Daenerys de la Tormenta. Todavía la serie no tiene fecha confirmada de estreno.

Disney+, por su parte, ya presentó su nueva apuesta del 2022 con ‘Voluntarios: todo sea por la ciencia’, la nueva serie de National Geographic Original Productions, con sus primeros cuatro episodios. Conducida por Adal Ramones, y realizada por Non Stop, la nueva producción desarrollada íntegramente en Latinoamérica, busca responder las preguntas más comunes de la vida cotidiana a través de divertidos experimentos con voluntarios.

Se centrará en el protagonista de la trilogía original de la saga de ciencia ficción ‘Star Wars’. Si alguien merecía un ‘spin off’ era el maestro de Luke Skywalker. Exiliado en Tatooine tras la victoria de los sith en las guerras Clon, Obi-Wan se autoimpone garantizar el futuro de los jedi.

7 'Pam y Tommy' (Star+)

La nueva serie limitada que llegará a Star+ en 2022, está basada en la historia real detrás del primer video viral del mundo: la cinta sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee. Aquí se muestra bajo una nueva perspectiva, el escándalo que cambió el curso de la cultura de las celebridades.

8. 'La dama del lago' (Apple TV+)

Duelo interpretativo de altura entre Natalie Portman y Lupita Nyong'o en esta adaptación de la homónima y aclamada novela criminal de Laura Lippman, que transcurre en el Baltimore de los años 60, donde una ama de casa se reconvierte en periodista de investigación tras un crimen.

9. '¿Dónde está Ana?' (Netflix)

La serie está inspirada en un artículo publicado en la revista New York Magazine: ‘How Anna Delvey Tricked New York's Party People’. Su autora, Jessica Pressler, que también ejerce como productora de ‘Inventing Anna’, dio a conocer al mundo una historia absolutamente fascinante y real. Según ha informado Netflix, esta versión televisiva sigue a “una periodista con mucho que demostrar, Vivian (Anna Chlumsky), que investiga el caso de Anna Delvey (Julia Garner), la legendaria heredera alemana de Instagram, que robó los corazones del panorama social de Nueva York.... y también su dinero.

Pero, ¿es Anna la mayor estafadora de Nueva York, o es simplemente el nuevo retrato del sueño americano? Anna y la periodista forman un oscuro y divertido vínculo de amor/odio mientras Anna espera el juicio, y la reportera lucha a contrarreloj para responder a la mayor pregunta de la sociedad neoyorkina: ¿quién es Anna Delvey? Estreno: 11 de febrero.

10. 'Moon-Knight' y 'She-Hulk' (Disney)

Como parte de la Fase 4 de Marvel llegarán estas dos nuevas series a lo largo de 2022. Esta vez no se trata de ‘Vengadores’ rescatados de un segundo plano a los que se les da protagonismo, sino de dos héroes aún por explorar en el MCU. Uno de ellos es ‘Moon Knight’, con Óscar Isaac como cabeza de reparto. Él será quien se meta en la piel de Marc Spector, un exmarine con un trastorno de identidad disociativo atrapado en una guerra entre dioses.

En cuanto a ‘She Hulk’, será interpretada por Tatiana Maslany. Su alter ego es Jennifer Walters, prima de Bruce Banner y abogada especializada en casos de gente con superpoderes. Se ha confirmado la aparición de Mark Ruffalo (el último Hulk del cine) y Tim Roth (Abominación) en la serie.

Nueva temporada Netflix

Quién Mató a Sara. Este año se resolverá esta incógnita que plantea la serie en la que actúa el colombiano Manolo Cardona. No hay fecha confirmada.

Los Brigerton. La segunda temporada llega el 25 de marzo.

Ozark. El 21 de enero sigue la primera parte de la cuarta temporada que tendrá 7 episodios y marcará el final de esta historia de los Byrde.

Sex Education. Este año se dará la esperada cuarta temporada de la esta comedia adolescente.

Stranger Things vuelve con su cuarta entrega, pero no hay fecha.

The Crown. Imelda Staunton interpretará a la reina Isabel.

Lupín. La segunda temporada de la producción francesa sobre el ladrón de guante blanco llegará pronto.

Star+

New Amsterdam estrena su temporada tres.

This is Us. Presenta su sexta temporada.