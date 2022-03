Estos son los ganadores de los Premios Óscar 2022

Mejor película: "CODA ".

Mejor dirección: Jane Campion, por "The Power of the Dog".

Mejor actriz: Jessica Chastain, por "The Eyes of Tammy Faye".

Mejor actor: Will Smith, por "King Richard".

Mejor actriz de reparto: Ariana Debose, por "West Side Story".

Mejor actor de reparto: Troy Kotsur, por "CODA".

Mejor película de animación: "Encanto", de Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino y Clark Spencer.

Mejor guion original: Kenneth Branagh, por "Belfast".

Mejor guion adaptado: Siân Heder, por "CODA".

Mejor película internacional: "Drive my Car" (Japón).

Mejor canción original: "No Time to Die" de Billie Eilish y Finneas O´Connell, por "No time to die".

Mejor banda sonora original: Hans Zimmer, por "Dune".

Mejor montaje: Joe Walker, por "Dune".

Mejor fotografía: Greig Fraser, por "Dune".

Mejor sonido: "Dune".

Mejor vestuario: Jenny Beavan, por "Cruella".

Mejor cortometraje de animación: "The Windshield Wiper", de Alberto Mielgo y Leo Sánchez.

Mejor cortometraje: "The Long Goodbye", de Aneil Karia y Riz Ahmed.

Mejor largometraje documental: "Summer of soul", de Ahmir 'Questlove' Thompson, Joseph Patel, Robert Fyvolent y David Dinerstein.

Mejor cortometraje documental: "The Queen of Basketball".

Mejor maquillaje y peluquería: "The Eyes of Tammy Faye".

Mejor diseño de producción: "Dune".

Mejores efectos visuales: "Dune".