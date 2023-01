$!“Everything Everywhere All at Once”, éxito rotundo en los Critics Choice 2023

La película “Everything Everywhere All at Once” se alzó con cinco galardones y venció con rotundidad en la 28 edición de los premios Critics Choice, unos galardones que condecoran cada año a lo más destacado de la temporada en la pequeña y la gran pantalla.

Además: Prográmese con Netflix para ver nuevas series este fin de semana

La cinta creada por Daniel Kwan y Daniel Scheinert -conocidos coloquialmente como “Los Daniels”- llegaba como la más nominada con 14 candidaturas y se embolsó los premios a mejor película, mejor director, mejor guión original, mejor edición o montaje y mejor actor secundario por la interpretación de Ke Huy Quan.

Los Critics Choice son unos reconocimientos concedidos por la Asociación de Críticos de Estados Unidos y Canadá (CCA, por sus siglas en inglés) en representación de más de 600 periodistas especializados en el sector del entretenimiento.

Las grandes decepciones de la noche fueron “The Fabelmans” -el drama autobiográfico de Steven Spielberg dirigido por él mismo- y “The Banshees of Inisherin” (”Almas en Pena de Inisherin”, en español) que habían deslumbrado en los Globos de Oro y partían como favoritas junto a “Everything Everywhere All at Once”.

Sin embargo, mientras que la película de Spielberg tuvo que conformarse con el premio a mejor actor joven para el canadiense Gabriel LaBelle, “The Banshees of Inisherin” ni siquiera fue elegida para ninguna de las nueve categorías a las que se postulaba.