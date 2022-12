$!Gal Gadot no ha sido despedida del Universo DC, pese a cancelación de “Wonder Woman 3”

La película iba a ser dirigida por Patty Jenkins, pero no encontró cabida en los planes para las futuras adaptaciones de cómics de la compañía.

Una de las primeras noticias que surgieron sobre la reorganización del Universo DC, fue que Wonder Woman 3 iba a ser cancelada por parte de DC Studios y sus nuevos copresidentes: James Gunn y Peter Safran.

James Gunn sostiene que Gal Gadot no ha sido “expulsada” en ningún momento del Universo DC, aunque su tercera película en solitario fue cancelada.

Sin embargo, James Gunn está respondiendo algunas publicaciones al respecto con una fórmula que puede tener dos connotaciones muy diferentes.

A través de Instagram, James Gunn ha afirmado que ellos no han “expulsado” a Gal Gadot y que no sabe de dónde se saca la gente esa información.

Mientras que la salida de Henry Cavill como “Superman” fue confirmada claramente, el caso de Gadot sugiere dos escenarios posibles.

Además: “Titanic”: La épica historia de amor cumple 25 años de estreno

La actriz sigue siendo “Wonder Woman” en el Universo DC, aunque no tendrá su tercera película en solitario (no con Patty Jenkins al menos); o bien ha sido la propia Gal Gadot quien ha dado un paso al lado y ha dejado el papel. De darse este segundo caso, efectivamente no habría sido expulsada, puesto que se habría ido ella.