“Goles en contra”, el estreno de la serie sobre la vida y muerte de Andrés Escobar

Los actores

Aunque en el reparto, al lado de Urrego aparecen artistas de reconocimiento como Patricia Tamayo, Mauricio Mejía, John Alex Castillo y Laura Archbold, la mayoría de los actores son naturales, reclutados en diferentes canchas del Valle de Aburrá.

En el rol de René Higuita figura Andrés Pizarro, de 26 años, un arquero al que los jefes de casting vieron “volar” de palo a palo en la cancha de San Antonio de Prado.

Natural del municipio de Salgar, en el Suroeste de Antioquia, Andrés recuerda que el día que citaron para las pruebas él no quería ir , porque por esos días estaba jugando era como delantero y no en el arco, el puesto en el que brilló Higuita.

“La verdad no se me hizo difícil, todo me salía muy natural”, dice al reconocer que los más complejo del rol fue aprender hacer el famoso escorpión, “antes de lograrlo me di muy duro, pero al final lo logré”, cuenta Andrés, que desde niño soñó con salir en televisión, ser futbolista o comentarista deportivo.

Leonel Álvarez

Para personificar al recio volante de marca fue seleccionado Brian Andrés Arboleda, del barrio Aranjuez y jugador de fútbol con pasó por las divisiones inferiores de Nacional y Millonarios.

De 26 años es técnico en refrigeración industrial y pertenece al Deportivo Bello, del torneo de la Primera C.