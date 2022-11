“Guardianes de la Galaxia: El especial de las fiestas” en Disney Plus

La plataforma Disney Plus lanzó hoy el especial navideño de Guardianes de la Galaxia, del universo Marvel.

El año próximo la Fase 5 de Marvel Studios tendrá entre sus títulos Guardianes de la Galaxia Vol 3. Antes de que los fans puedan ver la que puede ser la última aventura de los Guardianes, podrán disfrutar una historia navideña con los héroes.

En 2014, bajo las órdenes de James Gunn, se presentó la primera película Guardianes de la Galaxia. El filme superó todas las expectativas y dejó el camino listo para que 2017 llegara la secuela.

El protagonismo y popularidad de los héroes se potenció con los eventos de Infinity War (2018) y Endgame (2019).

La película de Disney Plus comenzó a filmarse en febrero de 2022 y se titula originalmente “The Guardians of the Galaxy: Holiday Special”. Además, es considerada la segunda de las “Presentaciones Especiales de Marvel Studios”, después del lanzamiento de “Werewolf by Night”.