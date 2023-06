$!Harrison Ford, un octogenario ‘Indiana Jones’: “No hay forma de huir de la realidad”

Y en el camino se van encontrando a viejos amigos, como el egipcio Sallah (John Rhys Davies), de “Raiders of the Lost Ark “ (1981), o nuevos, como Renaldo, un pescador interpretado por Antonio Banderas, o el joven francés Ethann Isidore, que de alguna manera hereda el papel de Tapón (Short round) en “ndiana Jones and the Temple of Doom” (1984).

Viejos amigos

Sin olvidar a Marion Ravenwood (Karen Allen), con la que inició una relación en “Raiders of the Lost Ark” y que reapareció en “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” (2008) para convertirse en su mujer.

Una película en la que por primera vez no está Steven Spielberg tras la cámara para narrar las aventuras del arqueólogo. Esta quinta entrega fue dirigida por James Mangold (”Logan” o “Le Mans’66”), un realizador “notable”, en palabras de Ford, para quien trabajar con él ha sido algo “único”.

“Tiene muy claro qué es lo que quiere y aporta una gran energía”, resaltó el actor.

Junto a Ford, una actriz tan lejos del mundo de Indiana Jones como la británica Phoebe Waller-Bridge, conocida como creadora y protagonista de “Fleabag” (2016), una incorporación que ha aportado “una nueva energía y un toque moderno” a la saga, en opinión de Ford.

Entrar en Indiana Jones fue para la actriz como “cumplir un sueño que has tenido toda tu vida”. “Cuando era niña incluso me imaginaba a mí misma en el mundo de Indiana Jones”, aseguró emocionada la actriz.