Iván Gaona llega a Bucaramanga para participar en SanFici

Hasta este viernes 25 de febrero se realizará en Bucaramanga la quinta edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Santander, SanFici, en diferentes escenarios de la ciudad, entre los que se encuentran La Casa del Libro Total y la Unab.

Uno de los invitados especiales es el cineasta santandereano Iván Gaona, reconocido por su película Pariente, y quien participará en esta edición con una retrospectiva de nueve de sus películas, entre las que sobresalen “Pariente” (2016), la más famosa, “El Tiple” (2012), “Forastero”, “Naranjas” (2013), y su más reciente, “Bailando” (2019).

Pariente fue estrenada en 2016 y aunque Gaona no la considera un éxito en particular, fue seleccionada por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas para representar al país en la 90.ª edición de los premios Óscar, pero no fue nominada.​

En 2017 ganó nueve Premios Macondo, entregados por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas, incluyendo los de Mejor Película y Mejor Director.​

Gaona nació en Güepsa, en 1980, y ha perseverado en su lucha por hacer cine local con actores naturales y junto con Diana Pérez Mejía fundó la empresa La Banda del Carro Rojo Producciones, con la cual comenzó su trabajo, según la Escuela Nacional de Cine.

“Me siento halagado sobre todo porque nunca antes en un espacio regional se me hacía tal invitación con atención al trabajo que hemos desarrollado como equipo de trabajo durante más de 12 años”, le contó en entrevista a Vanguardia.

Y agregó: “También viene acompañado todo esto con una sensación de responsabilidad frente al espacio del festival y frente a jóvenes estudiantes y practicantes del audiovisual que se enfrentarán al trabajo que hemos realizado con una actitud crítica, seguramente con un ánimo constante e inquieto frente a lo que ha pasado en la cinematografía de Santander en los últimos tiempos”.

Además de Gaona, en el Festival estará Jairo Pinilla, considerado el maestro del terror y la ciencia ficción en el cine colombiano, con una retrospectiva de 17 películas de su filmografía en el Festival.

En esta edición se realizará también SanFicito, pensado para los más pequeños y que no solo presentará 20 películas, sino que tendrá talleres de cine para los más pequeños. Es una de las sensaciones del festival y ha dado ya buenos frutos.

Para conocer más sobre la programación de SanFici esta semana, puede visitar el perfil de Facebook del festival.

Iván Gaona sobre sí mismo

Vanguardia le preguntó al cineasta santandereano sobre sus reflexiones acerca de su carrera y sus proyectos.

“La cinematografía es una carrera vital incierta de grandes apuestas, logros y también de grandes fracasos. Desde que decidí estudiar cine dejando atrás mi carrera de ingeniería civil, sentí que había un campo inexplorado de memoria y narrativa en nuestra región y que el cine era una gran herramienta para esa discusión. Después de hacer cortos, un largometraje, varias series, esa inquietud se mantiene vigente frente al territorio y trasciende el espacio regional para entrar a discutir con dinámicas a nivel nacional y mundial”.

Gaona aseguró que en Bucaramanga y Santander, con la llegada de carreras afines al audiovisual en los años 2000, “esa inquietud ha calado en varias generaciones y ha permitido empezar un proceso de exploración de nuestros propios espacios, corporeidades y acentos. Hacer cine es un riesgo, artístico, monetario, físico, presupuestal, etc, pero impregna en el proceso un sinnúmero de discusiones que permiten a sus protagonistas una discusión directa y sincera sobre lo que ocurre en nuestra contemporaneidad”.

Puntualizó que “el cine es más necesario que nunca y nuestra sociedad enferma amerita una revisión más frecuente. Necesitamos ir al doctor, necesitamos más cine, más películas, más Parientes”.