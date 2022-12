$!Jake Gyllenhaal está de cumpleaños: estas son sus mejores películas

Hoy cumple 42 años el gran Jake Gyllenhaal. Conocido mundialmente por protagonizar “Donnie Darko” y por participar también en “Prisioneros”, “Animales nocturnos”, “Brokeback mountain”, “El día de mañana”, “Zodiac” o “Nightcrawler” entre otras.

A sus 42 años, Jake Gyllenhaal no necesita un Oscar (que también va siendo hora) para ser uno de los grandes nombres de Hollywood y todo un icono de estilo. Con una sólida carrera a sus espaldas, el actor ha demostrado adaptarse a toda clase de proyectos, desde el thriller al wéstern y del cine independiente a las películas de altísimo presupuesto de Marvel. Es un hombre que no evita los riesgos. Puede perder 13 kilos para un papel y ganar al año siguiente 18 kilos de músculo para ser el boxeador de Redención o acudir a una alfombra roja con pantalones amarillos en lugar de un clásico traje negro de etiqueta.

¿El secreto de Jake Gyllenhaal? Hacer siempre lo que le apasiona (Prince of Persia, nunca más), no renunciar a divertirse en su trabajo y no dejar de hacerse las “grandes preguntas” de la vida. Tal vez por eso Calvin Klein creó la fragancia masculina Eternity pensando en él y recientemente Prada lo ha convertido en la imagen de su nuevo perfume.

Nació un día como hoy de 1980, 19 de diciembre en Los Ángeles, en una familia de cineastas. Su padre, director; su madre guionista; su hermana mayor, Maggie Gyllenhaal, actriz también. ¿Cómo no iba a darle a Jake por el cine? Aunque también sabe cantar. En otras circunstancias igual habría sido músico, pero entonces nos habríamos perdido a un actor de primera; mejor juntarlo y que le den un papel en un musical.