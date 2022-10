Murió Angela Lansbury a los 96 años, protagonista de “Murder, She Wrote”

Curtis estuvo acompañada en la ceremonia de la mañana por el exgobernador de California Arnold Schwarzenegger, quien interpretó a su esposo en la comedia de acción de espías de 1994 “True Lies”, y Melanie Griffith, una amiga de toda la vida que apareció con ella en la película de 1981. Comedia televisiva, “She’s in the Army Now”.

Por instinto, Curtis, de 63 años, aceptó en 1978 dar vida a Laurie Strode en la primera “Halloween” y, aunque ella reniega de la preparación y del entreno, el papel ha curtido su carrera hasta el punto de volver interpretarlo en seis películas más, rodadas a lo largo de cuatro décadas distintas.

Su personaje, el de una mujer acosada eternamente por el asesino enmascarado Michael Myers, se ha convertido en un clásico de la ficción estadounidense y, aún así, ella asegura que “no tiene mucho que aportar” a los guiones que detallan el futuro de una de las historias más famosas de la cultura popular.

“Cuando el director David Gordon Green me envió el guión de la nueva trilogía, que comenzó en 2018, no había hecho una película de ‘Halloween’ en mucho tiempo. Si hubiera sido otra historia no creo que la hubiera hecho, pero sentí que tenía verdad”, explica.