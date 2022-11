$!Johnny Depp volvería al cine para interpretar al capitán Jack Sparrow

“Todo está en las primeras etapas y todavía no hay un director adjunto al proyecto, que se llama Un día en el mar. Se espera que Johnny haga una sesión de prueba a principios de febrero antes de que la producción comience por completo”, comentó una fuente al The Sun.

El medio inglés, que también estuvo involucrado en la batalla legal contra Deep, aseguraron que el nuevo filme de Piratas del Caribe llevará por nombre A day at the sea (Un día en el mar), la cual empezará a rodar en Febrero del 2023, en algún lugar del Reino Unido.

Después de que el actor estadounidense Johnny Depp estuvo envuelto en un mediático juicio con su expareja, Amber Heart, el tabloide británico, The Sun dio a conocer que el actor estaría interpretando de nueva cuenta a uno de sus personajes más queridos, el capitán Jack Sparrow.

Señala igualmente que esta entrega llegará de la mano de Disney, compañía que lo termino por las acusaciones de violencia sexual en su contra.

Esto no es la primera vez que se rumora un regreso de Depp a Disney, pues el medio Pop Topic aseguro que Disney estuvo en contacto con Deep antes de su juicio contra su esposa.

“Se comunicaron con el actor antes de su juicio por difamación contra Amber Heard y le preguntaron si estaría interesado en regresar para otra película o dos”, informó dicho medio en aquel entonces.

Depp, de 59 años, fue el principal protagonista de cinco películas de la franquicia en los últimos 15 años e hizo lo que se creía que sería su último trabajo como Jack Sparrow en “Black Pearl in Dead Men Tell No Tales”.