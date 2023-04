$!La actriz Meryl Streep gana el Premio Princesa de Asturias de las Artes

Inicios en el teatro con elogios de la crítica

Dos Óscar en solo tres años

Sucesión de éxitos y premios

Mejor actriz de los años ochenta para los críticos cinematográficos, esta década dejó muchas de sus mejores interpretaciones: “Silkwood” (1983), papel por el que fue nominada al Óscar; “Out of Africa” (1985), de Sydney Pollack, junto a Robert Redford y que le dio otra nominación al Óscar; “Plenty” (1985), de Fred Schepisi o “Ironweed” (1987) junto a Jack Nickolson, una soberbia interpretación por la que volvió a estar nominada al Óscar.

Tenga en cuenta: Al Pacino, la leyenda del séptimo arte, cumple hoy 83 años de edad

Su filmografía de los noventa incluye “Postcards from the Edge” (1990), por la que sumó otra nominación al Óscar; “The House of the Spirits” (1993), basada en la novela de Isabel Allende, o la romántica “The Bridges of Madison County” (1995), dirigida y coprotagonizada por Clint Eastwood, que le valió otra candidatura al Óscar. La década terminó con dos nominaciones más por “One True Thing” (1998) y “Music of the Heart” (1999).

Por “The Hours” (2002) ganó el Oso de Plata a la mejor actriz, compartido con sus compañeras de reparto Nicole Kidman y Julianne Moore, y por “Adaptation” (2002) ganó su cuarto Globo de Oro (mejor actriz secundaria) y una nueva nominación al Óscar en esa misma categoría.