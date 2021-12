La casa de papel: "Sea como sea el final, a nadie le va a gustar"

Se trata de la segunda parte de la quinta y final temporada de ‘La casa de papel‘, justo cuando se cumplen cinco años, según Alex Piña, uno de sus creadores, de aquellos días que se encontraban presentando el piloto de esta serie, sin imaginar en lo que se convertiría y cómo cruzaría fronteras.

En aquel entonces era un proyecto de una joven productora independiente que lograba tener el aval de un canal local español para el desarrollo de una primera temporada, y más adelante, una segunda, en una historia con unos elementos que usualmente no eran utilizados en la producción de televisión en España.

“A nosotros nos costaba mucho vender una serie, y más al pensar que debíamos ir país por país para convencer a los canales para que la transmitan. De ahí, que llegar a Netflix fue clave para que llegara a tantos países y de manera orgánica, como una gran ola, se convirtiera en todo un fenómeno global que ha beneficiado a toda la industria audiovisual española, porque no creíamos en nuestra industria como ahora lo hacemos. Ahora nos codeamos con los más grandes y muchas veces les ganamos”, comentó Alex Piña.

De no haber aparecido Netflix, quizás ‘La casa de papel’ sólo hubiera llegado a dos temporadas. En su emisión en el canal español, esta serie tuvo un importante repunte en su teleaudiencia, el cual fue descendiendo paulatinamente.

Es más, actrices como Úrsula Corberó, la famosa Tokio, al pensar que todo terminaría con la segunda temporada, hizo una confesión: “Yo terminé, y sin preguntarle a nadie me lo llevé todo a la casa pensando que todo terminaba, igual nadie me ha pedido devolverlo (risas). Lo mismo hice cuando terminé mi participación en esta quinta temporada”.

Recuerdan que el estreno en Netflix fue sin mucha publicidad, y fue con el tiempo, con el voz a voz a través de las redes sociales, que la serie empezó a tomar fuerza en distintas partes del mundo, convirtiéndose en tendencia en la plataforma.

“Un fenómeno que terminó alimentando la industria audiovisual en España. Ocurrió como cuando ves una película coreana y te gusta, terminas buscando más producciones de ese país, por lo que lo importante, al menos para nosotros, siempre la búsqueda ha sido hacer una ficción que se distingue por ser diferente”, continuó Alex Piña.

Y agregó: “Hace cinco años estábamos presentando el piloto de ‘La Casa de papel’ y se ha convertido en un monstruo muy querido. Muchos preguntan si este será el final, final, si existirá algo más, más allá de la serie, y la verdad no lo sé, porque de historias alternativas no puedo hablar, Eso lo dirá el tiempo”.

Por quinta y última vez

Una serie que temporada tras temporada ha tenido una transformación pasando por distintos géneros, desde el suspenso hasta llegar a la acción bélica pura como en esta quinta temporada.

“Está cargada de mucha adrenalina, llegamos al final con mucho qué contar, asumiendo muchos riesgos pero con el deber de darle cierre”, continuó Piña.

Para Jesús Colmenar, director de la serie, “Nunca nos detuvimos en búsqueda de un lenguaje y poder ofrecerle algo nuevo al espectador. La primera parte de esta quinta temporada fue la épica bélica, mientras que la segunda es más sobre las sensaciones, las emociones y poder entender el viaje completo de lo que ha sido la serie”.

Para esta quinta temporada las exigencias fueron otras, muchas más armas y escenas cargadas de violencia y explosiones, “No somos expertos en ninguna de las cosas que tratamos, por lo que todo está debidamente documentado, pero no dejamos de manipular los datos para que la escena tenga mucho más emoción o tenga los ingredientes que necesitamos para la historia”, dijo Esther Martínez, una de las creadoras de la serie.

De ahí, que fuera la temporada que más tiempo tomó de preproducción y de grabaciones, además de tener que haber sido realizada en medio de la pandemia.

“Venimos luchando dentro de la industria televisiva española, con grandes enemigos, en una batalla ardua, y La Casa de Papel ha sido el clímax de esa batalla, con una serie cinematográfica que llegó a ser global. Ha sido un viaje vital”, continuó el director de la serie.

Para los actores principales de ‘La casa de papel’, la nostalgia no se puede ocultar, pero también la alegría por el deber cumplido y el camino forjado en esta súper producción ibérica.“Sea como sea el final, a nadie la va a gustar, porque a nadie le va a gustar que las cosas acaben, pero deben terminarse y estamos muy contentos con el final logrado”, comentó el actor español Jaime Llorente, quien en las cinco temporadas interpretó al ladrón Denver.

Para Belén Cuesta, quien interpreta el personaje de Julia, “he aprendido a realizar cosas que jamás pensé que llegaría a realizar, incluso me quedó una que otra cicatriz, por lo que me llevo ‘La casa de Papel’ en la piel”.

Es más, se ha confirmado que la televisión de Corea del Sur empieza a preparar una nueva versión de esta serie española, “que quieran hacer un remake es la leche, y más en el momento en que está la ficción española actualmente. Espero que les vaya bien”, aseguró Alex Piña.

Sin duda, la gran ausente para esta segunda parte de la temporada final será Tokio, interpretada por Úrsula Corberó. “Mi personaje siempre buscó vivir varias vidas. Desde que el Profesor la contacta, tiene un renacimiento. La verdad, tardé un montón en recuperarme, y hoy en día aún no lo supero del todo. Incluso, no he visto la segunda parte de la quinta temporada. Me apetece verlo como una espectadora”, comentó la actriz.

Para Álvaro Morte, conocido como ‘El Profesor’, ha sido todo un viaje inolvidable, “ha sido mucho tiempo de disfrute, me han dado muchas cosas muy bonitas, y me quedo con el trabajo que he podido disfrutar, con la gente de la cual he aprendido muchísimo. Me quedo con todo lo bonito que ha sido trabajar con ellos”.