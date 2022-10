$!La Casa del Dragón no es exacta a Fuego y Sangre, ¿en qué se diferencian la serie y el libro?

Si es un fiel televidente de House of the Dragon seguro quedó en shock al ver el final del más reciente episodio, el octavo, llamado “El señor de las mareas”.

Pero antes de detallar esos sucesos hay que hacer algunas aclaraciones.

Lo primero es tener en cuenta que George R. R. Martin, el escritor del libro Fuego y Sangre, en el que se basa la serie, está muy atento a lo que sale en el programa, que esta temporada tendrá 10 episodios (terminará el próximo 23 de octubre) y se ha mostrado muy feliz con lo que hicieron los escritores.

De igual manera que Ryan J. Condal, showrunner de la serie (creador, escritor y productor) y Miguel Sapochnik, director y escritor también, trabajaron muy de la mano con Martin, para que la historia en televisión tuviera un sentido.

El mismo Martin explicó —al inicio de la serie— que House of the Dragon era la historia de seres humanos muy defectuosos, “capaces de hacer cosas buenas, de hacer cosas monstruosas, capaces de coraje, de cobardía. Estos son el tipo de personajes que más me gustan”. Y eso se ha visto en los ocho capítulos que se han presentado hasta ahora.

También hay que aclarar que la historia de House of the dragon no comienza exactamente en la primera página del libro Fuego y Sangre, más bien, lo dijo el mismo Martin, se sitúa en el año 101 d.C. (después de la conquista de Aegon) cuando el rey Jaehaerys I resolvió convocar un Gran Consejo para escoger al próximo heredero entre Rhaenys y Viserys, y eso está en el capítulo 13 del libro (que tiene 24 capítulos en total).