$!La entrega de los Premios Óscar entra esta semana en la recta final

De los universos paralelos de “Everything Everywhere All At Once” al tributo al cine de “The Fabelmans”, todo puede pasar en la ceremonia de entrega de los Óscar del próximo domingo, donde las opciones a la estatuilla a la mejor película siguen, a pesar de todo, muy abiertas.

El cine de autor estrenado en plataformas de “streaming” y películas independientes aclamadas por la crítica se disputan el premio principal con las cintas más taquilleras del año.

Y si antes de que arrancara la temporada de premios la película autobiográfica de Steven Spielberg -”The Fablemans”- era la gran favorita, ahora, cuando están a punto de cerrarse las votaciones de la Academia de Hollywood, “Everything Everywhere All At Once” es ya la máxima aspirante.

Además: “Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo” arrasa en Premios de Sindicato de Actores en EE.UU.

La película dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert llega con 11 nominaciones y consiguió el triplete en los premios del Sindicato de Productores de Hollywood (PGA, por sus siglas en inglés), en los del gremio de directores (DGA Awards) y en los del Sindicato de Actores de EE.UU. (SAG).

A excepción de “Apollo 13” (1995), todas las cintas que se embolsaron estos tres reconocimientos fueron condecoradas posteriormente como mejor película por la Academia de Hollywood.

No obstante, los expertos no las tienen todas consigo para presagiar su éxito, pues esta aventura fantástica sobre una superheroína familiar en universos paralelos parece no entusiasmar a los miembros más veteranos de la Academia de Hollywood.

A ese sector más tradicional tratará de cautivar “The Fabelmans”, gran triunfadora en los Globos de Oro y candidata al Óscar en siete categorías, una oda al cine que cuenta con la ventaja de portar el sello Spielberg.