Amazon Prime Video anunció hoy el exclusivo estreno mundial (fuera de Japón) del esperado éxito taquillero de animación japonesa Evangelion :3.0+1.01 Triple el 13 de agosto. Evangelion :3.0+1.01 Triple es el cuarto y último capítulo de la nueva edición cinematográfica de Evangelion. La película de anime – que es la más taquillera de todas las películas del director Hideaki Anno y la película más vista en los cines japoneses en 2021 – es de los directores Kazuya Tsurumaki, Katsuichi Nakayama y Mahiro Maeda, así como del legendario creador, guionista y jefe de dirección Hideaki Anno (Shin Godzilla). Para celebrar el final de la franquicia, Amazon Prime Video también lanzará las tres películas anteriores, Evangelion :1.11 (No) Estás Solo, Evangelion You Can (Not) Advance, Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo, para los fans en más de 240 países y territorios.

La exitosa franquicia es un anime japonés que se convirtió en un fenómeno de la cultura pop. La historia de Evangelion, un arma humanoide artificial y multipropósito, y los Ángeles, una forma de vida desconocida, sucede después de que la Tierra fue destruida por un evento catastrófico.

La película presenta a todos los actores de voz originales, incluidos Megumi Ogata, Megumi Hayashibara, Yûko Miyamura y utiliza lo último en tecnología para mostrar las personalidades y relaciones de sus personajes únicos mientras luchan por sobrevivir. Se doblará en 10 idiomas, incluidos español, inglés, francés, alemán, portugués e italiano, y ofrecerá subtítulos en 28 idiomas.

Desde que la serie de televisión se emitió por primera vez en 1995, la franquicia de Evangelion ha tenido un impacto significativo en la cultura pop japonesa y ha elevado el género del anime en todo el mundo. La legendaria franquicia de anime renació como una nueva serie de películas Evangelion: New Theatrical Edition en 2007. Esta cuarta y última película estrenada en los cines de Japón en marzo ha batido récords para las películas de Hideaki Anno, y se ha convertido en la película más vista del año en cines de Japón. Evangelion :3.0+1.01 Triple en Amazon Prime Video será la versión más reciente de la película, incluyendo escenas actualizadas y que se estrena en cines ahora en Japón.

“Las películas de Evangelion han emocionado a los fanáticos durante años y sabemos que hay un gran apetito en todo el mundo por el final”, dijo Brad Beale, vicepresidente de licencias de contenido mundial de Prime Video. “Estoy emocionado por los miembros Prime de todo el mundo porque finalmente tendrán la oportunidad de ver la obra maestra del anime Evangelion :3.0+1.01 Triple, así como las tres películas anteriores”.

“Me gustaría agradecer a todos los fanáticos de Eva en el mundo por su apoyo continuo”, dijo Hideaki Anno, creador, guionista y jefe de dirección. “Estábamos buscando la mejor manera de ofrecer la película a los fanáticos en el extranjero lo antes posible, en una situación desafiante con los cines durante el COVID-19, y estamos felices de haber encontrado a Prime Video como socio para transmitirla a nivel mundial. Recomendamos ampliamente verlo en una pantalla de televisión grande para disfrutar de la mejor experiencia visual”.

Sobre Evangelion :3.0+1.01 Triple

La cuarta y última entrega de Rebuild of Evangelion. Misato y su grupo anti-Nerv Wille llegan a París, una ciudad roja por la coreización. La tripulación del Wunder aterriza en una torre de contención. Tienen 720 segundos para restaurar la ciudad. Cuando aparece una horda de NERV Evas, la Unidad 8 del Eva mejorado de Mari debe interceptarla. Shinji, Asuka y Rei (nomb. prov.) deambulan por Japón. Studio: khara, Inc. El jefe de dirección es Hideaki Anno y los directores son Kazuya Tsurumaki, Katsuichi Nakayama y Mahiro Maeda. El guionista es Hideaki Anno.