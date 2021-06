Ya había escuchado mucho de esta novela de Héctor Abad Faciolince, que llegaba a su edición 35, siendo un verdadero hito literario y que seguía sumando idiomas a los cuales era traducida, generando en todo lugar un efecto similar de complicidad con una gran cantidad de lectores.

Siendo un hombre del mundo del audiovisual, desde sus primera páginas se dio cuenta que valía la pena llevarla a la pantalla gigante, lo cual sería todo un desafío, que con trabajo y paciencia, logró llevarlo a cabo, que tuvo que superar las restricciones de una pandemia para poco a poco ir cautivando públicos de los festivales, luego las salas de cine de España, desde hace algunos días en Francia, y desde el próximo martes en las salas de Cine Colombia.

“Con Héctor Abad Faciolince entablé una amistad y logré conocer de primera mano y de manera íntima las anécdotas del médico Héctor Abad Faciolince. Un hombre bueno, un padre dedicado y un líder social que trabajó incansablemente por la salud pública en Colombia”, comentó Gonzalo Córdoba.

Tras convencer a Héctor Abad Faciolince, que era una buena idea hacer de esta historia una película, empezaron a pensar en el nombre del director idóneo para llevar el sentimiento del libro al cine, y no se midieron, pues pensaron en un ganador del Premio Oscar, el español Fernando Trueba, a quien había conocido cuando fueron invitados a una de las ediciones del Hay Festival.

“Me gusta mucho la visión externa, porque la mirada desde lejos produce mayor libertad, menos estereotipos. Yo creo que una mirada de un colombiano, irremediablemente hubiera acentuado la parte política, de la realidad social, pero alguien desde afuera es capaz de tener una visión global, con la dimensión familiar y la dimensión política y pública”, afirmó Héctor Abad Faciolince sobre una de las relaciones por las cuales eligió a Fernando Trueba.

Gonzalo tomó un avión y viajó más de 8.000 kilómetros hasta Madrid (España), y presentarle, con el mayor detalle posible, el proyecto de la película a Fernando Trueba, pero le bastaron tan sólo algunos minutos para recibir un no como respuesta por parte del director de películas como ‘Belle Époque’.

“No es posible hacerla”, fue la frase que más utilizó Trueba durante ese primer encuentro, pero dejó una pequeña puerta abierta, una posibilidad, por lo que volvería a leer la novela y ver si cambiaba de idea.

"Hay cosas a las que no puedes decir no"

Mucho antes de esa primera charla, Trueba había leído el libro. “Lo leyó primero Cristina, mi esposa y productora, y la veía emocionarse hasta las lágrimas con su lectura. Lo leí enseguida de ella, en una historia que me apasionó, pero jamás se me ocurrió que podría ser una película. Me parecía que era un retrato demasiado íntimo”.

Ahí no paró la historia con esta novela publicada por primera vez en Colombia hace 15 años, “por cada país que iba viajando buscaba una edición del libro, y se lo entregaba a cada amigos míos, empezando por mi propia madre. De hecho, una de las casualidades que tiene esta película, es que, uno de esos amigos a quien le regalé el libro, Javier Cámara, mucho antes de saber que haríamos la película, cuando él viajaba a Colombia para hacer ‘Narcos’”.

Lo conocía tan bien, que cuando Gonzalo Córdoba le presentó el proyecto, admite que se asustó. “Sentía que el libro era maravilloso, pero que no podía hacerse. Afortunadamente reconsideré la propuesta y volví a leer el libro. Me alegro no haber mantenido esa posición inicial, que la siento justificada, pero sí se podía hacer la película y debíamos hacerla”.

Al profundizar en la historia, asegura que “no teníamos derecho a no contar la historia de Héctor Abad. Si te ofrecen contar la historia de un hombre como él, no puedes decir que no, hay cosas en la vida a las que no puedes decir no”.

Y agregó: “Es un personaje del cual hay que hablar, dar a conocer y no se puede olvidar. Un hombre que dio mucho por la gente de su país, por conceptos que son claves en la vida y que ahora, con la pandemia, me hace pensar que debe estar más presente”.

Sintió que ya no era una elección, debía y quería llevar a la pantalla gigante esta historia sobre un hombre que creía en la salud pública, en la medicina preventivas, en donde toda persona tuviera acceso a una serie de cosas básicas.

Así, arrancó el proyecto ya con el director designado pero sin el guion. “La mayor parte de mis proyectos los he realizando con guionistas juntos, hombro a hombro, desde que empezamos hasta el punto final. Esta vez hicimos una excepción, tuvimos una conversación previa con David Trueba y lo dejé solo trabajando, solo leyendo las primeras versiones y haciéndole mis comentarios”.

Mientras esto sucedía en España, en Colombia se preparaba todo para su realización, contando con una persona con más de 40 largometrajes realizados, como lo es Dago García.

“Desde el principio sabíamos que estábamos ante un proyecto que exigía un nivel especial de organización y rigor. Afortunadamente tenemos un equipo con experiencia en más de 40 películas . Además, contamos con todo el apoyo de la Alcaldía y la Comisión Fílmica de Medellín”, aseguró Dago García.

Todo perfectamente calculado para que al tener el guion y la llegada a Trueba al país, el galardonado director todo estuviera perfectamente calculado.

Según Trueba: “Me vi haciendo un casting en un país como Colombia sin conocer a profundidad a los actores. Tenía un buen equipo de producción genial, pero fue una selección sin valorar o tener en cuenta cosas que sueles tener en cuenta cuando lo haces en tu propio país, como la fama, quién cobra más. El único elemento que juzgaba era si el actor era idóneo para cada personaje”.

Y continuó: “No sé si en Colombia son conscientes del alto nivel actoral que tienen. Y lo más importante de todo, era entender que para la historia debíamos hacer una familia”.

Estudiando el guion y sin advertirle a la producción, Trueba iba gestando una nueva idea, tan osada como atrevida, “sentí que al pensar en la película, una parte la imaginaba de una forma, y otra parte de una manera distintas. Las películas tienen una vida propia, se te imponen, por lo que decidí hacerla de manera distinta, aunque a los productores se lo dije ya contra el tiempo. Habitualmente cuando se usan estas formas, el blanco y negro es el pasado y el color es el presente. En esta película es lo contrario, porque el pasado es ese paraíso perdido”.

Era una de las películas que se pensaba estrenar en las salas de cine del país, pero con el cierre de las salas de cine, sus productores y exhibidores decidieron tener paciencia y esperar a que las salas de Cine Colombia volvieran a estar abiertas, con lo que no contaron, es que pasaría 15 meses.