‘La Perra’, el cortometraje colombiano que hará historia en el Festival de Cannes 2023

“Hacia esa misma época, empecé a desarrollarme y me sentía muy mal en mi cuerpo. Empecé a salir mucho en las noches y a tener novios, buscando una seguridad que no tenía en casa, una especie de aprobación a través de la mirada del otro... claramente, no la encontré. Me sentía cada vez más insegura, llena de culpa, con miedo y viviendo acosos que creía normales”.

La joven cineasta, graduada de la Universidad Javeriana de Bogotá y del Programa de Cine de la Universidad Torcuato di Tella en Buenos Aires, expresa que “más que cualquier otra cosa, lo que quiero explorar en La Perra, es la culpa” y explica:

“Mi madre parecía ver con preocupación mi transformación en adolescente, en parte por crecer en un país como Colombia. Lo que me hacía dudar más de mí, sentía que mi cuerpo se volvía monstruoso, que yo era mala y que desear sexualmente estaba muy mal. Así nos culpábamos y lo vivíamos la mayoría de las mujeres con las que crecí en el colegio. Una culpa profunda, esa misma que nos condena a ser niñas tiernas y luego madres dedicadas o, de lo contrario, a que nos vean como perras”.

Producida por el director y productor Franco Lolli y su socia Capucine Mahé, La Perra marca, en solo diez años de actividad, la quinta participación de la casa productora colombiana Evidencia Films, en el Festival de Cannes y la segunda en la competencia oficial de cortometrajes, después de Madre de Simón Mesa Soto en 2016.

La Perra, con un poco más de 14 minutos de duración y enteramente dibujada a mano en tinta y acuarelas, es una producción de Evidencia Films y June Films, en coproducción con Arte France; recibió en Colombia el apoyo de Proimágenes Colombia (FDC) y de Idartes.