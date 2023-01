$!Lanzan tráiler de “Shazam: La Furia de los Dioses”, que se estrena en marzo próximo

En este film se puede apreciar a Zachary Levi repitiendo su papel como el superhéroe Shazam. El encargado de mostrar el título oficial y el arte conceptual fue el director de ambas películas de este héroe de DC, David F. Sandberg, quien anteriormente había bromeado con el supuesto no

A menos de dos meses de que el film llegue a la pantalla grande, se han revelado un nuevo póster y el tráiler oficial de “Shazam! Fury Of The Gods”, esta producción encabezada por Zachary Levi.

“Shazam! Fury Of The Gods” tiene presupuestado su estreno para el 16 de marzo próximo, si no existen nuevos retrasos. El elenco de esta producción consta de Zachary Levi como Shazam, Asher Angel como Billy Batson, Jack Dylan Grazer como Frederick “Freddy” Freeman, Djimon Hounsou como el hechicero Shazam, Rachel Zegler como Atenea, Helen Mirren como Hespera, Lucy Liu como Kalypso, Faithe Herman como Darla Dudley, Grace Fulton como Mary Bromfield, Ian Chen como Eugene Choi, Jovan Armand como Pedro Peña, Marta Milans como Rosa Vásquez y Cooper Andrews como Víctor Vásquez.

La primera producción“Shazam!” fue estrenada en abril de 2019 y logró una reccaudación superior a los 365 millones de dólares según el portal especializado Box Office Mojo. Además, contó con buenas críticas, que se pueden medir en el índice de aprobación del 90% que recibió en Rotten Tomatoes.

¡Shazam! La furia de los dioses continuará con las aventuras de Billy Batson y Shazam. La primera parte de esta franquicia, lanzada en 2019 recibió muchos elogios y excelentes críticas por parte de los especialistas, quienes argumentaron que la historia es una aventura alegre y divertida que contrastaba con las películas que en ese momento se estaban realizando dentro del universo de DC. La compañía ha asegurado que la secuela llevar el factor diversión y acción un paso más adelante.