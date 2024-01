$!Las películas animadas más esperadas del 2024

El 2024 trae consigo emocionantes propuestas en el cine animado, desde una nueva entrega de la saga de “The Lord of the Rings” hasta “Garfield”, además de secuelas como “Despicable Me 4″ y “Kung Fu Panda 4″.

5. The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

Fecha de estreno: 13 de diciembre de 2024

Dirección: Kenji Kamiyama

Protagonistas: Brian Cox, Miranda Otto y Shaun Dooley