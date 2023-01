A pesar de que el 14 de diciembre pasado se anunció que Henry Cavill ya no interpretará a Superman, el actor tampoco volverá a interpretar a ‘Geralt’ en The Witcher de Netflix, el programa del que renunció después de filmar la tercera temporada.

Liam Hemsworth fue anunciado como el reemplazo de Cavill para la próxima cuarta temporada y, según Deadline, esos planes aún están vigentes. El medio dice que la salida de Cavill fue “amistosa y elección de Cavill”.

Aun así, eso no ha impedido que algunos fanáticos del drama de fantasía de Netflix soliciten que se vuelva a contratar a Cavill, y un fan tuiteó, “¿Es demasiado tarde para que Henry regrese a The Witcher?”, y otro bromeó, “Liam Hemsworth tratando de hacer que las cámaras graben The Witcher T4 como si fuera una ofensa apresurada y la jugada anterior está bajo revisión”.

Si bien algunos espectadores están consternados, Hemsworth cuenta con el respaldo de una figura muy importante: el director de series con guioó de EE. UU. y Canadá de Netflix, Peter Friedlander.