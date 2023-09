Magrita Rosa, la más destacada: ellos son los ganadores de la 80 Mostra de Venecia

El festival también premió a otras destacadas películas y talentos del cine internacional. “El conde”, dirigida por Pablo Larraín y ambientada en el mundo de los vampiros inmortales, recibió el galardón al Mejor Guion, compartido con Guillermo Calderón. Matteo Garrone, cineasta italiano, se llevó el premio a la Mejor Dirección por su película “Io Capitano”. Ryûsuke Hamaguchi, ganador del Oscar por “Drive my car” y una revelación en Cannes, fue uno de los grandes triunfadores con su película “Evil does not exist”, obteniendo el León de Plata, o Gran Premio del Jurado, así como el Fripesci, premio de la prensa.

En cuanto a las actuaciones, Cailee Spaeny se alzó con la Copa Volpi a la Mejor Actriz por su conmovedor papel en “Priscilla”, mientras que Peter Sarsgaard recibió la Copa Volpi al Mejor Actor por su interpretación en “Memory”. “Green Border”, dirigida por Agnieszka Holland, recibió el Premio Especial del Jurado por su valiente denuncia del trato a los solicitantes de asilo en la frontera entre Polonia y Bielorrusia.

El festival también entregó premios en otras categorías. El Premio a la Mejor Película de la sección Orizzonti fue para “Explanation for everything”, de Gábor Reisz. El Premio Armani Beauty del Público a la mejor película recayó en “Felicità”, de Michaela Ramazzotti. El Gran Premio de la sección Venice Immersive correspondió a “Songs for a passerby”, de Celine Daemen; el Premio a la Mejor Película Restaurada de Venezia Classici fue para “Ohikkoshi (Moving)”, de Shinji Sômai, y el Mejor Documental fue para “Thank you very much” de Alex Braverman.