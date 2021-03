Vanguardia recopiló los próximos estrenos que podrá disfrutar solo o en compañía para que organice sus fines de semana llenos de entretenimiento y distracción.

Netflix

Moxie: una película basada en la novela homónima de Jennifer Mathieu, que a través de comedia, narra la historia de una adolescente que con su empoderamiento femenino lucha para acabar con el sexismo, la inmoralidad y la discriminación irracional.

Centinela: una cinta de drama, misterio, acción y suspenso fue habilitada este 5 de marzo. Allí, una mujer soldado que hizo parte de la guerra de Siria, decide perseguir al hijo de un millonario ruso que habría atacado a su hermana.

The One: la serie de ocho capítulos de ficción en donde se muestra la empresa The One, que cuenta con la tecnología necesaria para emparejar a las personas con sus verdaderas almas gemelas, gracias a una sencilla prueba de ADN. Podrá verla a partir del 12 de marzo.

Disney +

WandaVision: la miniserie que hasta el momento ha sido una de las más aclamadas por el público, basa su historia en la Bruja Escarlata y Visión, ambos de Marvel Comics. Después de Avengers: Endgame, Wanda y Visión viven su vida suburbana ideal mientras intentan ocultar sus poderes. Pero las cosas realmente no son como se imaginan. Este 5 de marzo se estrenó su último capítulo.

The Mandalorian: la serie de televisión de Star Wars que ha ganado popularidad recientemente. Esta toma lugar de cinco años después del Episodio VI El Retorno del Jedi y se emite exclusivamente en esta plataforma.

Homeland: la serie estadounidense de televisión montó sus ocho temporadas este 5 de marzo, que sigue a una oficial de operaciones de la CIA que tras realizar una operación no autorizada en Irak, la integran a un centro de contraespionaje en Virginia.