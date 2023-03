$!Michael Caine: El ícono del cine británico cumple 90 años

Hoy cumple 90 años el actor Michael Caine, secundario de lujo e icono del cine británico. Nacido en Londres, ha intervenido en más de 150 películas y posee, entre otros premios, dos Óscar y tres Globos de Oro.

Con alrededor de siete décadas de interpretación a sus espaldas, Caine es uno de los caballeros del cine. El actor, que cumple 90 años, es reconocido por títulos como “The man who would be king”, “Hannah and her sisters”, “Alfie”, “The italian Job” y “Youth”.