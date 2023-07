$!Murió a los 48 años Coco Lee, la voz de “Mulán”, y la única china que ha actuado en los Óscar

La muerte de Coco Lee ha causado conmoción tanto en Hong Kong como en China continental y en Taiwán, donde las redes se llenaron de comentarios de internautas que manifestaban su tristeza y recordaban su larga y exitosa carrera.

La intérprete nació en Hong Kong en 1975, se mudó con su familia a San Francisco (Estados Unidos) a los nueve años y regresó en 1993 para participar en un concurso televisivo de talentos en el que quedó finalista, lo que le valió su primer contrato discográfico.

Alcanzó su primer éxito regional en 1994 con el lanzamiento en Taiwán de un álbum en chino llamado ‘Love From Now On’, y en 1999 publicó su primer trabajo en inglés, ‘Just No Other Way’.

A lo largo de su carrera Coco Lee, que también participó como actriz en tres películas, publicó más de una quincena de discos que vendieron decenas de millones de copias y su sencillo ‘Do You Want My Love’ llegó al cuarto puesto del Billboard estadounidense en diciembre de 1999.

Entre los artistas que influyeron en su estilo la cantante mencionaba a Michael Jackson, Beyoncé, Stevie Wonder, Madonna y Mariah Carey, con algunos de los cuales llegó a compartir escenario.