$!“No se habla de Bruno” se convierte en el mayor éxito de Disney desde 1995

Hacía tiempo que Disney no sorprendía con una canción tan popular y pegadiza como esta. La última vez fue en 2013, con el estreno de la película “Frozen. El reino de hielo”, por lo que ahora ya se puede decir que “No se habla de Bruno” se puede comparar con el éxito que tuvo “Sueltalo” (“Let it go”).

Pero para hablar de éxito total hay que remontarse a la década de los 90, hace 26 años nada menos, cuando en 1995 la canción “Colores en el viento” (“Colors of the Wind”) compuesta por Vanessa Williams para la banda sonora de “Pocahontas” ostentó igualmente este mismo puesto, y un año antes hizo lo propio “Es la noche del amor” (“Can you feel the love tonight”) el tema de Elton John para “El Rey León”.

De esta manera, “No se habla de Bruno” (“We don´t talk about Bruno”) no solo ha igualado los logros de estos temas archiconocidos, sino que también los ha superado. Sin embargo, se ha quedado a las puertas de conseguir el triunfo total, ya que, por el momento, ese primer puesto -en la historia de las canciones de Disney- lo tiene “Un mundo ideal” (“A whole new world”) de Tim Rice y Alan Menken para “Aladdin”, que llegó al número 1 en marzo de 1993.