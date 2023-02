“Nunca antes me habían pedido que hiciera algo así”: Brendan Fraser

Mientras grababa, Brendan Fraser no estaba seguro de cómo funcionaría, pero cuando vio la película terminada, el impacto lo derribó. “No podía dejar mi silla. Tuve que sentarme allí y recuperarme. No es que estuviera triste, simplemente estaba abrumado”, recordó el actor.

Renacer actoral

Brendan Fraser ha vuelto a escena en películas independientes inteligentes con interpretaciones versátiles e inspiradas, como lo hizo junto a Don Cheadle y Benicio Del Toro en la obra de Steven Soderbergh, ‘Sin movimiento repentino’ para HBO Max.

También se le puede ver en la serie HBO Max de los estudios DC Entertainment, ‘Patrulla de la fatalidad’, además de ‘Línea de Descenso’, la serie de diez partes ‘Profesionales’, ‘El secreto del karma’, ‘La rosa venenosa’ y ‘Confianza’, una serie de antología de FX donde protagonizó junto a Donald Sutherland y Hilary Swank.

Brendan ha estado en una serie de algunas de las películas independientes más exitosas de la última década, incluida la Mejor Película ganadora del Premio de la Academia de Lionsgate ‘Chocar’, dirigida por Paul Haggis; ‘El americano tranquilo’, basada en el thriller homónimo de Graham Greene de 1955; y ‘Dioses y monstruos’, junto a Sir Ian McKellen y Lynn Redgrave.

A pesar de que el actor subió mucho peso para interpretar a Charlie, el equipo liderado por el canadiense Adrien Morot debió crear una prótesis corporal para lograr los 270 kilos requeridos por el personaje. Un trabajo que hoy se reconoce con la nominación al Óscar en la categoría a Mejor Maquillaje y Peinados, y que ayudó a que Brendan Fraser lograra la interpretación más impactante de su vida.

“Admito que al principio me sentí intimidado, tuve mucho miedo de entrar en esto. Nunca antes me habían pedido que hiciera algo así: combinar todo lo que he aprendido en mi vida profesional, encajar todos los elementos de la construcción del personaje en un todo unificado. Todo lo que tengo lo he puesto en la pantalla. Todo está ahí y entiendo totalmente a Charlie. El no es un ángel pero es increíblemente humano. Sé cómo se siente ser objeto de burla sin piedad, pero todos aprendemos ahora cómo apagar ese dolor”, finalizó el protagonista.