Ofrenda al demonio: una película solo para valientes

La primera escena de La ofrenda hace algo que las películas de terror deberían hacer, ya que alinea las expectativas del público al revelar exactamente lo que encontrarán en los próximos 93 minutos.

La película gira en torno a una entidad demoníaca que trastorna la mente de sus víctimas, haciéndoles ver cosas que no existen. Este demonio también puede cambiar de forma y tomar la forma de personas muertas.

Finalmente, este no es su demonio cristiano habitual, ya que la entidad proviene de una tradición judía ortodoxa. No es exagerado hacer comparaciones con The Possession de Ole Bornedal o The Vigil de Keith Thomas , ya que Ofrenda al demonio también actualiza el subgénero de posesión demoníaca cambiando el enfoque al judaísmo.