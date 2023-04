“Peter Pan & Wendy”, la nueva versión del clásico animado, se estrena en Disney+

Sin embargo, según declara a EFE, no son elecciones que haya hecho pensando en sus hijos. “Simplemente han sido trabajos y oportunidades maravillosas para asumir roles icónicos o para adentrarme en galaxias icónicas”, apunta.

“Como actor siempre he tenido una gran curiosidad, una de las cosas más excitantes de ser actor es la posibilidad de asumir retos diferentes e investigar distintas maneras de contar historias (...), todos esos personajes los he hecho porque me parecieron interesantes, retadores y en ocasiones gratificantes”.

Aunque no conserva un recuerdo particular del capitán Garfio de su propia infancia, Law desvela que era uno de los cuentos favoritos de su hijo mayor.

“Cuando tenía 4 ó 5 años, adoraba Peter Pan y yo solía hacer el papel de Garfio para él (...) de modo que rodando la película tenía la extraña sensación de que ya había hecho antes algunas escenas en el salón de mi casa”.