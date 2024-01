$!¿Podrá recuperarse el cine de superhéroes en 2024?

El hecho de que la Casa de las Ideas lleva desde la pandemia protagonizando un lento declive no es ninguna sorpresa.

Si bien Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange en el multiverso de la locura y Thor: Love and Thunder mantuvieron la cabeza alta entre 2021 y 2022, todas esas películas contaban con personajes a los que ya conocíamos antes de Vengadores: Endgame (2019).

Más allá de su calidad como cintas, ni Eternals, ni Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos ni Black Panther: Wakanda Forever (esta última, resintiéndose por la muerte de Chadwick Boseman) lograron grandes aplausos.