$!Polémica por la nueva Sirenita “afroamericana” de Disney que divide a los fans

El tráiler compartido el pasado sábado ya tiene más de 11 millones de reproducciones y 1.5 millones de dislikes (que contrastan con los likes, que apenas alcanzan el medio millón).

Frente a las críticas de esta “inclusión forzada” o “propaganda woke”, en palabras de algunos detractores, varios fans de Disney han manifestado su apoyo a esta nueva versión protagonizada por Bailey.

La controversia de la película ha abierto el debate sobre la representación racial en el mundo del cine. Algunos fans argumentan que debe ser blanca, porque en el cuento original escrito por Hans Christian Andersen, Ariel es de origen danés. “Es como si contrataran a una actriz caucásica para interpretar a Mulán”, dicen varios usuarios a través de Twitter.

Sin embargo, Disney en la primera versión de la película (estrenada en 1989) no especifica el origen geográfico de la historia. Además, las sirenas son seres mitológicos que no existen, por lo que no puede haber “exactitud histórica” del cuento.