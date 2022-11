$!Por fin se estrenó la serie que Luke Evans grabó en Colombia, Echo 3

“Guardianes de la Galaxia: El especial de las fiestas” en Disney Plus

Encantados con Colombia

Su base de trabajo fue Bogotá y de ahí se movieron hacia Girardot, Cartagena y luego, dice Evans, “estuvimos en la jungla colombiana. Tengo muy buenos recuerdos de Colombia, la gente era maravillosa. Nuestro equipo colombiano fue fantástico y extraño demasiado las arepas”.

Jessica añade que Colombia es un lugar único. “Mucho se ha quedado conmigo incluso cuando me fui, además de reconocer la naturaleza, la selva, la hermosa ciudad de Bogotá, me quedo con las personas que son tan cálidas y cariñosas, tienen un increíble sentido de la creatividad y el arte que realmente me impactó y quedé en contacto con las personas que trabajaron con nosotros”.

Huisman, recordado en Colombia como Daario Naharis en Juego de Tronos tiene un gran recuerdo de las arepas y un puesto al que visitaban con frecuencia en Bogotá. Reitera además que fue una serie muy exigente y demandante físicamente hablando: “Esta serie se rodó en su totalidad allí, por fuera y no hay escenas que hayamos hecho en un estudio o algo así. Y algunas locaciones fueron realmente difíciles, por ejemplo, la selva donde Jessica rodó la mayoría de sus escenas, donde había humedad, calor, ya sabes, un lugar difícil de grabar y de difícil acceso. Pero creo que los tres aceptamos eso y pensamos que nos ayudaría a representar a nuestros personajes y a hacerle justicia a la historia”.

Todos coinciden que la experiencia de grabar Echo 3 en este país fue muy interesante.