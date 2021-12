¿Qué trae la nueva temporada de The Witcher?

Para la segunda temporada –atención spoilers si no se ha visto la primera–, los tres personajes se encuentran y “así es como continuaremos contando nuestra historia de aquí en adelante”, precisa Schmidt.

Una saga literaria

El creador de este universo épico de magos, brujas, hermandades, monstruos, reyes, reinos, traiciones, científicos y fantasía es el escritor polaco Andrzej Sapkowski. El autor, de 73 años, escribió la saga The Witcher desde 1992, de la que hacen parte nueve libros, cinco de ellos novelas, tres relatos cortos y una precuela. De The Witcher también se han hecho videojuegos, desde 2007, por lo que la saga no es desconocida para los gamers.

El trabajo de Schmidt fue adaptar esa historia respetando lo hecho por Sapkowski, pero, ¿qué tanto ha estado en contacto con el escritor para construir la serie?

“Es curioso que preguntes por él, justo esta mañana hablamos (14 de diciembre), porque pudo ver (en un adelanto especial) la segunda temporada y dijo que estaba completamente feliz y muy orgulloso de cómo la adaptamos. Eso hace que mi corazón explote por dentro, él y yo estamos constantemente en contacto”.

Schmidt explicó además que cualquiera que esté realmente familiarizado con los libros (ver Informe) sabe que hay muchos momentos de la serie que vienen de los textos, pero que al comienzo de la saga se trataron de configurar los eventos que iban a suceder en el futuro, “y nos aseguramos de que todos nuestros personajes estén en el lugar correcto”.

La transformación de Ciri

La princesa de esta historia, interpretada por la joven actriz británica Freya Allan, se llama Ciri. El viaje de su personaje va desde la niña ingenua de la primera temporada a toda una guerrera en lo que viene. “Creo que al personaje se le ha hecho justicia en esta nueva temporada –le dijo a EL COLOMBIANO–, los guiones me permitieron, como actriz, profundizar en cada parte de su mente y por lo que está pasando”.

La preparación física fue diferente esta vez, mientras en la primera temporada la lucha no estaba en su día a día, en esta el aprendizaje fue otro, “la coreografía, a usar espadas, dagas y hacerlo cada vez más difícil para mí para que realmente pudiera mejorar porque también Ciri debe mejorar de manera realista y así fue para mí el proceso”.

Desde la temporada uno llegó con mucha expectativa sin saber si a los fanáticos les iba a gustar o no, “obviamente fue una agradable sorpresa lo que se generó” y añade que la experiencia se ha enriquecido mucho más al trabajar con actores de la talla de Henry Cavill y Anya Chalotra, “me siento muy agradecida”, concluyó.

Desde hoy se podrán ver los ocho nuevos episodios de esta saga fantástica que ya tiene confirmada una tercera temporada