Rock de los 80 para el Dios del Trueno: La banda sonora de Thor

Con un repertorio de canciones de rock y metal de la década de los 80 se consolidó el soundtrack de la nueva película de Marvel Studios Thor: Love and Thunder. En las salas de cine de Colombia se puede disfrutar de este largometraje desde este jueves 7 de julio.

La cinta tiene como protagonistas a Thor (Chris Hemsworth), Jane Foster (Natalie Portman) y Gorr el Dios Carnicero (Christian Bale). La historia está acompañada de melodías emocionantes que llevan a la acción y marcan el ritmo de la película. En el listado hay clásicos del rock de artistas como Guns N’ Roses, ABBA, Michael Raphael y Ginger Johnson.

Con cuatro canciones de los Guns N’ Roses esta se convierte en la banda que más suena dentro del filme. Al ser uno de los grupos favoritos que acompañaron al director Taika Waititi en su niñez, en las salas de cine se pueden disfrutar de las canciones más clásicas y populares del grupo como “Welcome To The Jungle”, “Paradise City”, “Sweet Child O’ Mine” (1987) y “November Rain” (1991).

Waititi le apostó a este género musical al igual que lo hizo en Thor: Ragnarok y que tuvo muy buena acogida por parte de los espectadores y fanáticos del Universo Marvel.

“Quisimos que la estética de la película fuera grandilocuente, ruidosa y colorida. Reflectante como furgonetas pintadas con spray en la década de los 80 y portadas de álbumes de rock”, confesó el director Waititi, quien además interpretó la canción “Hey Ninny-Nonny” dentro del filme.

Más allá del rock, el metal también está presente en la película. Con la canción “Rainbow in the Dark”, un clásico de Ronnie James Dio (1987), complementando el ambiente ochentero y rebelde de esta nueva entrega. Otros de los géneros que van al ritmo del Dios del Trueno son el pop y el hiphop con algunas canciones como “Our Last Summer” (1980) de ABBA y Goodies (2004) de la cantante Ciara.

Esta película es un torbellino musical. La mezcla de los géneros da una propuesta diversa de la historia en la que Thor emprende un viaje al que no se ha enfrentado hasta ahora: una búsqueda de la paz interior.

Este es el listado sonoro:

Only Time” – Enya

“Welcome To The Jungle” – Guns N’ Roses