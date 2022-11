$!Se estrenó “Merlina”, la nueva serie de Tim Burton para Netflix

Gran inspiración para dirigir una serie

“Creo que todas las familias son extrañas, y la familia Addams simboliza muy bien lo que siento por ellas. Nunca he conocido a una que no tenga una naturaleza extraña. Y, en particular, me encanta Merlina. Obviamente, no soy una adolescente, pero creo que en mi vida pasada pude haberlo sido, porque cuando leo esto, siento que comparte mi visión del mundo. Eso fue lo que me fascinó del guión de Alfred Gough y Miles Millar. Sentí que lo habían escrito para mí”, comentó Burton.

Y es que si se compara la primera cinta de Los locos Addams con Beetlejuice o El hombre manos de tijera, se verá mucho en común. Seres incomprendidos que viven en una burbuja oscura dentro de un entorno exterior colorido.

Fue por esto que un miembro de la familia en particular llamó la atención del cineasta por completo. Merlina, la hija mayor, se convirtió en la gran inspiración para que él dirigiera por primera vez una serie de televisión.