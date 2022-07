$!Seguidores de ‘Shrek’ se ilusionan con una quinta película

El rumor, que por ahora ni desmienten ni confirman, comenzó con la publicación de un tweet a cargo de DreamWorks, productora de cintas animadas y responsable de la realización de Shrek.

“F es para Fiona, Fergus, Farkle, Felicia, Family, Far Far Away... ¿continuamos?”, se lee en trino que estuvo acompañado con una gigantesca letra “F” con la tipografía típica de Shrek junto a los trillizos de los ogros y los pies de uno alguno de sus padres.

Aunque la información que se conoció se limitó a esa imagen, los seguidores del ogro comenzaron a especular con la posible realización de un quinto filme o del inicio de una serie animada que tendría como protagonistas a los bebés ogro (Fergus, Farkle, Felicia, Family, Far Far Away)...

Lea aquí: Vuelven los Minions, los villanos más queridos del cine

Otros especularon con que la F que se ve en la imagen podría ser un indicio de Five o Fifth (cinco o quinta, en español), por lo que sus ilusiones de “Shrek 5” aumentaron.